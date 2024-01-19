Έξι άτομα -μεταξύ αυτών δύο ανήλικοι - κατηγορούνται για φάρσες που έγιναν στην Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. περί τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών, κυρίως σε σχολεία.

Πρόκειται για πέντε περιπτώσεις, τέσσερις σε σχολεία και μία σε αθλητική εγκατάσταση, όλες σε περιοχές του δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη. Οι φάρσες έγιναν το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

Ανάμεσα στους δράστες είναι ένας 15χρονος κι ένας 16χρονος, ενώ οι υπόλοιποι είναι ενήλικες (ο μεγαλύτερος ηλικίας 59 ετών). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Πηγή: skai.gr

