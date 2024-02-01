Στη σύλληψη μίας 36χρονης προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στην Καλαμάτα έπειτα από την καταγγελία ότι είχε κακοποιητική συμπεριφορά σε δύο ανήλικα παιδιά που είχε αναλάβει να προσέχει.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή της ξεκίνησε όταν η μητέρα των παιδιών, 38 ετών, κατήγγειλε ότι η 36χρονη, τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβριο έως και τα τέλη Ιανουαρίου, είχε κακοποιητική συμπεριφορά προς τα ανήλικα παιδιά της, ένα αγοράκι 3 ετών και ένα βρέφος 19 μηνών, με έντονα ταρακουνήματα και δυνατές φωνές.

Οι πράξεις της νταντάς έγιναν αντιληπτές από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που ήταν τοποθετημένο στο σπίτι με αποτέλεσμα η μητέρα των παιδιών να διαπιστώσει το τι ακριβώς συμβαίνει και να απευθυνθεί στις Αρχές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.