Θεσσαλονίκη: Πέντε ανήλικες ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στην 15χρονη

Το βράδυ της Δευτέρας μια 15χρονη δέχθηκε επίθεση από ανήλικες κοπέλες, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του κοριτσιού στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας.

Σύμφωνα με πηγές από την ελληνική αστυνομία έχουν ταυτοποιηθεί πέντε ανήλικες για την επίθεση σε βάρος της 15χρονης και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σχηματίζεται δικογραφία.

Η επίθεση μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο.

