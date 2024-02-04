Με τη ζωή του παρ’ ολίγο να πληρώσει διένεξη που είχε με θαμώνες πιτσαρίας περίπου στις 2.00 τα ξημερώματα της Κυριακής (4/2) ένας πολίτης, ο οποίος έτρωγε στο μαγαζί με την οικογένεια του, όταν για ασήμαντη αφορμή καβγάδισε με δύο άτομα (ημεδαπός και αλλοδαπός) και στη συνέχεια δέχτηκε μανιακή επίθεση με σφυρί στο κεφάλι.

Όπως περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο Τhesstoday.gr, η ασήμαντη αφορμή δόθηκε μέσα στην πιτσαρία, όταν η παρέα του 40χρονου κορόιδεψε τους δύο άνδρες, τον 34χρονο μαζί με τον φίλο του, για τον τρόπο που τραγουδούσαν, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή τους.

Όπως εξηγεί ο ίδιος στο GRTimes από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται, μετά τον καβγά οι δύο άντρες του έστησαν καρτέρι έξω από το μαγαζί και περίμεναν να βγει.

«Όταν με είδαν να βγαίνω όρμισαν αμέσως, ο ένας με κρατούσε κι ο άλλος με χτύπησε με το σφυρί στο κεφάλι τρείς φορές» περιγράφει στο GRTimes το θύμα της επίθεσης.

Επιπλέον, όπως εξηγεί ο ίδιος, η δολοφονική επίθεση έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια της συζύγου του και του πατέρα του.

«Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αμυνθώ ξαναμπήκα στο μαγαζί αιμόφυρτος και αυτοί παρέμειναν έξω και περίμεναν με σκοπό να συνεχίσουν την επίθεση. Σε κάποια στιγμή ο αλλοδαπός μπήκε εκ νέου στο μαγαζί και πήρε ένα μαχαίρι με σκοπό να με τραυματίσει, αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί στο μέρος μου, καθώς υπήρχε κόσμος γύρω μου» τόνισε το θύμα.

Στο σημείο λίγο αργότερα έφτασε περιπολικό της ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ενός δράστη της επίθεσης (αλλοδαπού), ενώ ο δεύτερος (ημεδαπός) διέφυγε της σύλληψης.

Το θύμα της επίθεσης παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου υπεβλήθη σε αξονική και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ όπως διευκρίνισε στο GRTimes υποβλήθηκε αυτεπάγγελτα μήνυση κατά των δραστών και μόλις πάρει εξιτήριο θα κινήσει τις διαδικασίες νομικά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ ο δεύτερος δράστης αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.