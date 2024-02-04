Στη σύλληψη 27 ατόμων σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί των διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησαν από τις απογευματινές ώρες της 31η Ιανουαρίου, μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα.

Όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης 21χρονου Έλληνα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Καλαμαριάς, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 34,6 γραμμαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

