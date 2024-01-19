Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για ληστεία, διαρρήξεις και κλοπές

Ένας 36χρονος συνελήφθη, όταν, ύστερα από διάρρηξη που έκανε χθες το πρωί σε κατάστημα με ρούχα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του, τον οποίο απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να συγκρατήσει τα κλοπιμαία του και να διαφύγει.

Αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τον ακινητοποίησαν, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα είχε διαρρήξει δύο αρτοζαχαροπλαστεία, από τα οποία αφαίρεσε συνολικά 500 ευρώ, και επιχείρησε να διαρρήξει ένα ακόμη κατάστημα (υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, περιλαίμιο και τα χρήματα. Ο 39χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.