Αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν χθες το απόγευμα έναν άντρα εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στους Φιλίππους Καβάλας, να διερευνά το έδαφος, με χρήση ανιχνευτή μετάλλων και φτυάρι με σκοπό την ανακάλυψη αρχαίων.

Πρόκειται για 39χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι κατείχε μεταλλική λαβή αγγείου που μόλις είχε ανασύρει από το έδαφος.

Ακόμη, στην οικία του ιδίου σε χωριό της Καβάλας, αλλά και στην πατρική του οικία κατείχε 11 χάλκινα αρχαία νομίσματα που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου και 14 αντικείμενα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Κατασχέθηκαν ανιχνευτής μετάλλων, ακουστικά και σκαπτικό εργαλείο που χρησιμοποιούσε ο δράστης και θα αποσταλούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καβάλας ως πειστήρια, ενώ τα 26 συνολικά ανευρεθέντα αντικείμενα θα παραδοθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας για αρχαιολογική, ιστορική και εμπορική εκτίμηση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

