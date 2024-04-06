Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε νεαρό έξω από το Ολύμπιον

Επίθεση από συμμορία ανηλίκων δέχθηκε νεαρός το βράδυ της Παρασκευής στην Αριστοτέλους, μπροστά από τον κινηματογράφο Ολύμπιον, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι ανήλικοι πλησίασαν τον νεαρό και μάλιστα ένας εξ αυτών του φώναξε: «εδώ είναι κέντρο ρε». Αμέσως μετά, κάποια από τα μέλη της παρέας τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με γροθιές.

Το θύμα της επίθεσης αποχώρησε χωρίς να δώσει συνέχεια στο βίαιο περιστατικό. Μια γυναίκα πλησίασε την παρέα των ανηλίκων, τους έβαλε τις φωνές και τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή.



Δευτερόλεπτα αργότερα, στο σημείο έφτασε αστυνομική δύναμη της Άμεσης δράσης. Οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των δραστών της επίθεσης και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

