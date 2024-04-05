Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε στο ρεύμα ανόδου και καθόδου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο όχημα ντεραπάρισε μεταξύ των διαχωριστικών λωρίδων των ρευμάτων καθόδου και ανόδου.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο ενώ ακόμη οι οδηγοί στην περιοχή κινούνται με αργές ταχύτητες.

Άγνωστο παραμένει το πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο κι αν από το, όπως καταγράφεται, σφοδρότατο τροχαίο υπήρξαν τραυματίες

Πηγή: skai.gr

