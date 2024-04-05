Αποκολλήθηκε το φορτηγό πλοίο που είχε προσαράξει βόρεια της Ψερίμου

Με τη συνδρομή ρυμουλκού, αποκολλήθηκε το φορτηγό πλοίο με σημαία Τανζανίας που είχε προσαράξει με 15 αλλοδαπούς μέλη πλήρωμα και έναν επιβάτη, όλοι υπήκοοι Συρίας, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ψερίμου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποια εισροή υδάτων η τραυματισμός.

Το πλοίο, που είχε αποπλεύσει από το Μπατούμι της Γεωργίας για την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, μεταφέροντας 6.800 αμνοερίφια οδηγήθηκε συνοδεία πλωτού του λιμενικού στο αγκυροβόλιο της Καλύμνου.Στο πλοίο απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους έως ότου επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Πηγή: skai.gr

