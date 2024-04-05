Έτσι έπιασαν την αδίστακτη απατεώνισσα που «ξάφριζε» ηλικιωμένες στην επαρχία

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου συνελήφθη, το απόγευμα της Πέμπτης (4/4) στο Βόλο, μία αλλοδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών της, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών, με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού προσώπου.

Πρόκειται για τη γνωστή απάτη με το μαϊμού - τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο συγγενικό πρόσωπο του υποψήφιου θύματος έχει τραυματιστεί και χρειάζεται επειγόντως να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ειδικότερα, την Πέμπτη (4/4) το πρωί, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος τον γιατρό, με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση συγγενικού της προσώπου μετά από τροχαίο ατύχημα, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 3.600 ευρώ και να την εναποθέσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στην οικία της στο Βόλο.

Το θύμα όταν συνειδητοποίησε την απάτη ενημέρωσε την αστυνομία, οι οποίοι εντόπισαν την δράστιδα, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε όλο το παραπάνω χρηματικό ποσό και κατασχέθηκε.

Η συλληφθείσα φαίνεται να… «κελάηδησε» στη συνέχεια ότι ήταν εκείνη που το μεσημέρι της 31ης Μαρτίου,, είχε πάρει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, 3 χρυσές λίρες και άλλα τιμαλφή, από άλλη ηλικιωμένη γυναίκα στο Βόλο, τα οποία της τα είχε πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της, μέσα σε πορτοφόλι.

Τα προαναφερόμενα τιμαλφή - κοσμήματα μάλιστα βρέθηκαν στην κατοχή της δράστιδας, καθώς επίσης, και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Όλα τα παραπάνω κατασχεθέντα τιμαλφή και χρηματικά ποσά αποδόθηκαν -κατά περίπτωση- στις δύο ηλικιωμένες. Επιπροσθέτως, από την κατοχή της συλληφθείσας κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Η απάτη στη Λαμία

Ωστόσο η συλληφθείσα φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν εκείνη που μαζί με άγνωστο συνεργό της, είχε συμμετοχή στην απάτη σε βάρος της κας Βασιλικής στη Λαμία από την οποία είχαν αποσπάσει με το ίδιο σενάριο 30.000 ευρώ.

«Μου είπε ότι η κόρη μου έχει σπάσει το πόδι της σε δυο μεριές και ότι θα μπουν χρυσές λάμες για να γίνει καλά γρήγορα και με έπαιρνε μια κοπέλα, ίδια σαν την κόρη μου, ίδια η φωνή της και μου είπε μαμά φέρε τα λεφτά μην τα λυπάσαι, θα πεθάνω, θα είμαι στο καρότσι ανάπηρη λέει. Τους έδωσα 30.000 ευρώ. Είναι οικονομίες μιας ζωής», είχε αναφέρει η ηλικιωμένη Λαμιώτισσα η οποία είχε δώσει τα λεφτά σε ταξιτζή.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του τελευταίου, καθοδηγούμενος από απατεώνα που προσποιούταν το γιο της ηλικιωμένης, είχε μεταφέρει τη σακούλα με τα χρήματα στην κεντρική πλατεία της Λαμίας όπου την παρέλαβε μια εύσωμη γυναίκα που έμοιαζε με Βουλγάρα!

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

