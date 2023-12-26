Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 17χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέφερε παράτυπους μετανάστες. Η σύλληψη του 17χρονου έγινε χθες, στην περιοχή της Σταυρούπολης από αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος δε συμμορφώθηκε σε σχετικό σήμα αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σε κοντινή απόσταση και προκειμένου να διαφύγει, επιχείρησε ανεπιτυχώς να εμβολίσει υπηρεσιακό δίκυκλο, ενώ στη συνέχεια εξήλθε του οχήματος και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Πηγή: skai.gr

