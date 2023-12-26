Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα, σε σπίτι, επί της οδού Διομήδους στη Σαλαμίνα.
Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Διενεργείται προανάκριση για να εντοπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
