Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα, σε σπίτι, επί της οδού Διομήδους στη Σαλαμίνα.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, επί της οδού Διομήδους στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2023

Διενεργείται προανάκριση για να εντοπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.



