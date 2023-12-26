Λογαριασμός
Φωτιά σε σπίτι στην Σαλαμίνα τα ξημερώματα  – Ένας νεκρός 

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα

πυροσβεστικη

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα, σε σπίτι, επί της οδού Διομήδους στη Σαλαμίνα.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Διενεργείται προανάκριση για να εντοπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
 

