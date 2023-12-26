Σε λαϊκό προσκύνημα έως τις 13:00 τέθηκε σήμερα από τις 9 το πρωί η σορός του Βασίλη Καρρά, στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, προκείμενου οι φίλοι και οι θαυμαστές του (όλη η πόλη δηλαδή) να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

Ήδη από τις 8 το πρωί, πλήθος φίλων και θαυμαστών του λαϊκού καλλιτέχνη - με λουλούδια στα χέρια - έφτασαν στην εκκλησία, προκειμμένου να πουν το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο τους Βασίλη.

Την ίδια ώρα, η εστιάση στην πόλη που αγάπησε τον Καρρά θα παίζει μέχρι αύριο, ημέρα της κηδείας, μόνο τραγούδια του, στο πλαίσιο 3ημερου πένθους.

Βασιλάκη έτσι σε αποχαιρετάει η πόλη σου#Καρράς pic.twitter.com/d8AsAGx676 — Aprosarmostos (@aprosarmostos_) December 26, 2023

Σύμφωνα με την επιθυμία του, ο Βασίλης Καρράς θα ταφεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι τον τόπο όπου γεννήθηκε, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου μάλιστα είχε φτιάξει και επιχείρηση για να βοηθήσει τον τόπο του.

Επιθυμία της οικογένειας αντι στεφάνων να στηριχθεί ο σύλλογος παιδιών Φλόγα.

Στενοί συγγενείς και φίλοι χθες είπαν χθες το δικό τους αντίο στον «άνθρωπο» Βασίλη, στον οίκο τελετών απέναντι από τα Κοιμητήρια Aναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε η σορός του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών το απόγευμα της Κυριακής (24/12). Τον τελευταίο καιρό έδινε τη μάχη με τον καρκίνο, ενώ τις τελευταίες μέρες είχε διαγνωστεί με κορωνοϊό και νοσηλευόταν.

Με πληροφορίες και φωτογραφίες από το thesstoday.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.