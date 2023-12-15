Ενώπιον των δικαστών του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης θα βρεθεί 60χρονος που καταγγέλθηκε από 22χρονη ότι το τελευταίο δίμηνο είχε γίνει η «σκιά» της, καθώς την παρακολουθούσε επίμονα.

Ο 60χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή με επιμονή παρακολούθηση (κατ' εξακολούθηση) και παράνομη οπλοφορία, επειδή κατείχε ένα κοπίδι.

Η νεαρή γυναίκα κατέθεσε ότι ο άνδρας ήταν θαμώνας στο καφέ όπου εργάζεται, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε, άρχισε να της στέλνει μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να την παρακολουθεί, περιμένοντάς την έξω από το σπίτι της, αλλά και να απειλεί πως θα αυτοκτονήσει εάν δεν συναντηθούν.

Κατά την εξέτασή του από αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ότι δεν απειλεί και δεν κυνηγάει κανέναν, ενώ για τον χαρτοκόπτη που βρέθηκε στην κατοχή του είπε ότι έκανε κάποιες δουλειές στο σπίτι και ξέχασε να τον αφήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

