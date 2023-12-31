Εκατοντάδες παραβάσεις για παράνομη στάθμευση, υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, βεβαίωσαν μόνο το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των συστηματικών τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την οδική ασφάλεια, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εξάλειψη των συνθηκών που επιτείνουν τις συνέπειες τους, χθες, στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκαν συνολικά επτακόσιες εβδομήντα πέντε παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, οι 532 αφορούσαν παράνομη στάθμευση, οι 129 υπερβολική ταχύτητα, οι 9 οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και οι 105 άλλες παραβάσεις.

Επίσης, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Κιλκίς, από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί, παρείχαν συνδρομή πραγματοποιώντας ελέγχους οχημάτων, όπου διαπίστωσαν συνολικά 104 παραβάσεις που αφορούσαν σε παράνομη στάθμευση.

Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.