Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που «άνοιγε» σταθμευμένα αυτοκίνητα και έκλεβε προσωπικά αντικείμενα

Στη σύλληψη ενός 25χρονου στη Θεσσαλονίκη, που προχωρούσε σε διαρρήξεις αυτοκινήτων τα οποία ήταν σταθμευμένα σε χώρους στάθμευσης, σε κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου, ο 25χρονος εντοπίσθηκε χθες το μεσημέρι στο εν λόγω κοιμητήριο και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε διαρρήξει αυτοκίνητο, από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσε μία τσάντα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς, από 20 Νοεμβρίου διέρρηξε πέντε ακόμα οχήματα, από τα οποία αφαίρεσε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ιδιοκτητών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

