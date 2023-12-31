Οικειοθελής, σύμφωνα με τα όσα η ίδια δήλωσε στην ΕΛ.ΑΣ., αποδείχθηκε τελικά η αποχώρηση 25χρονης και πρώην εργαζόμενης σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Λάρισας. Την 25χρονη αναζητούσε η Αστυνομία, έχοντας αναφερθεί ένοπλη «απαγωγή» της, αλλά μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας η νεαρή γυναίκα βρέθηκε τελικά στην Αθήνα, όπου και μετέβη σε Τμήμα Ασφάλειας για να δηλώσει πως με τη βούλησή της έφυγε από τη Λάρισα και πως είναι καλά στην υγεία της, ανατρέποντας τα καταγγελλόμενα.

Την αστυνομική έρευνα προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», η καταγγελία του ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου της Λάρισας, σύμφωνα με τον οποίο στις 4 τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης 28 Δεκεμβρίου, ενώ βρισκόταν στο κατάστημά του με τρεις εργαζόμενες γυναίκες, εισήλθε μια γυναίκα μαζί με πέντε άγνωστους, οι οποίοι «διά της βίας και υπό την απειλή όπλων», που φέρεται να έφεραν οι δύο εξ αυτών, οδήγησαν την 25χρονη εργαζόμενη έξω από το μπαρ και επιβιβαζόμενοι σε δύο αυτοκίνητα διέφυγαν προς άγνωστη και τεύθυνση.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας προέκυψε όντως η παρουσία ανδρών έξω από το κέντρο της Λάρισας, ενώ ταυτοποιήθηκε ο Αθηναίος ιδιοκτήτης του ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, ο οποίος, ωστόσο, φέρεται να δήλωσε πως το είχε πουλήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε έναν εκ των ανδρών που βρέθηκαν στο μπαρ της Λάρισας, χωρίς, ωστόσο, να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Τελικά, η 25χρονη εντοπίστηκε στην Αθήνα και το βράδυ της ίδιας ημέρας που καταγγέλθηκε η υπόθεση, την 28η Δεκεμβρίου, μετέβη σε Τμήμα Ασφάλειας της Αττικής για να δηλώσει ότι με τη βούλησή της έφυγε από το μπαρ της Λάρισας και πως είναι καλά στην υγεία της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.