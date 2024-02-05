Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 34χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι έναν 40χρονο, στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης.

Ο 34χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, διώκεται για βαριά σωματική βλάβη, ενώ ο παθών νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ο 61 ετών πεθερός (ημεδαπός) του κατηγορούμενου.

Όλα έγιναν χθες τα ξημερώματα, έξω από πιτσαρία, όπου οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές φαίνεται πως διασκέδαζαν νωρίτερα. Για ασήμαντη αφορμή, ο 61 ετών άνδρας διαπληκτίστηκε με τον παθόντα και κατά την έξοδό του από το κατάστημα, τον ακινητοποίησε πιάνοντάς τον από το χέρι. Οι δύο άνδρες έπεσαν στο έδαφος και τότε επενέβη ο 34χρονος, χτυπώντας τον 40χρονο τρεις φορές με το σφυρί στο κεφάλι.

Ο 34χρονος συνελήφθη επί τόπου, ενώ ο πεθερός του διέφυγε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.