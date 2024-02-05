Επεισόδιο σημειώθηκε χθες μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Αστραπή Δενδροποτάμου και τον Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου, στην περιοχή της Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Τα αίματα άναψαν στο τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τα παράπονα των γηπεδούχων προς τον διαιτητή να είναι έντονα. Ο διαιτητής κατήγγειλε προπηλακισμό από τους ανθρώπους της Αστραπής, με συνέπεια να παρέμβει η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη λήξη του αγώνα (ισοπαλία 1-1) τα άτομα συνεπλάκησαν, εξύβρισαν τον διαιτητή και τον έφτυσαν.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν συνολικά έξι άτομα και τελικώς προσήχθησαν στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ο 57χρονος πρόεδρος της Αστραπής Δενδροποτάμου και ο 37χρονος διαιτητής.

Πρόεδρος και διαιτητής αλληλομηνύθηκαν και τελικά οι δύο άνδρες συνελήφθησαν (κατά περίπτωση για διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματική βλάβη, εξύβριση, ψευδή καταμήνυση και αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις).

Ο εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο ρέφερι και να κρατηθεί ο πρόεδρος προκειμένου να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων ατόμων που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από voria.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

