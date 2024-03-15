Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 36χρονος για το σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 36χρονος που συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα με την κατηγορία ότι κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για προμήθεια, κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η δικογραφία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται, κατά πληροφορίες, σε 590 αρχεία εικόνας και βίντεο (συνολικού όγκου 140 GB), πολλά από τα οποία απεικονίζουν παιδιά, ηλικίας 6 έως 13 ετών.

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο κατηγορούμενος για να δικαιολογήσει την κατοχή των συγκεκριμένων αρχείων δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που ομόφωνα του "έδειξαν" το δρόμο για τη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

