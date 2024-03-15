Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για πατέρα και γιο, που φέρεται μετά από καταγγελία, να απασχολούσαν, χωρίς τη θέλησή τους, ως εργάτες γης, δύο αλλοδαπούς, παρακρατώντας τα ταξιδιωτικά τους έγραφα.

Οι δύο αλλοδαποί άνδρες κατήγγειλαν το γεγονός στο Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, αναφέροντας πως «πατέρας και γιος, τους απασχολούσαν ως εργάτες από το καλοκαίρι του 2023 έως και αρχές Μαρτίου του 2024, γης και χρησιμοποιώντας απειλή βίας και παρακρατώντας τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, τους επέβαλλαν να εργάζονται σε αγροτικές εργασίες, χωρίς να τους καταβάλλουν τα δεδουλευμένα τους, ενώ το κατάλυμα που τους παρείχαν δεν τηρούσε τις απαιτούμενες συνθήκες διαβίωσης».

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, ενώ στους παθόντες παρασχέθηκε η απαιτούμενη προστασία και αρωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

