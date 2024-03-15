Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκονται οι γιατροί του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι με ανακοίνωσή τους, στην οποία κάνουν λόγο για εξουθενωτικά ωράρια εξαιτίας ελλείψεων σε προσωπικό.

Στην ανακοίνωση των γιατρών που δημοσιεύει το messinialive.gr :

«Καταγγέλουμε ότι σήμερα 14-03-24 οι Παθολογικές κλινικές της Νοσοκομειακής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας βρίσκονται χωρίς ειδικευμένο ιατρό της ειδικότητας παθολογίας σε ενεργή εφημερία.

Με σχετική απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.Μ. ο Ιατρός που υπήρχε σε ενεργή εφημερία σήμερα (14-03-24) δεν θα την εκτελέσει , προκειμένου να καλύψει την αυριανή εφημερία (15-03-24) στο Γ.Ν.Σπάρτης στο οποίο μετακινείται μετά από σχετικό εντέλλεσθαι του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε.

Επανειλλημένα έχουμε θίξει την επισφάλεια της εφημέρευσης των παθολογικών κλινικών.

H παθολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας λόγω υποστελέχωσης, λειτουργεί πια αποκλειστικά με τους συναδέλφους μας στο κόκκινο καθώς εξαναγκάζονται να δουλέψουν ακόμη και συνεχή 48ωρα. Παρόλη την επιβάρυνσή τους δεν καταφέρνουν να καλύψουν όλες τις ημέρες του μήνα με ασφαλή εφημέρευση , δηλαδή σε ενεργή εφημερία. Υπάρχουν ημέρες του μήνα που οι κλινικές βρίσκονται με ιατρό σε εφημερία μικτή ή ετοιμότητας και δυστυχώς υπάρχουν και ημέρες στον μήνα που δεν υπάρχει καθόλου ιατρός σε κάποια από τις 2 κλινικές , με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια των ασθενών. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν συσσωρευμένες κανονικές άδειες προηγουμένων ετών, τις οποίες με την παρούσα κατάσταση των κλινικών είναι αδύνατο να αποχρεώσουν, με άμεση συνέπεια την εργασιακή εξουθένωση των παθολόγων μας η οποία πια αρχίζει να δημιουργεί και ορατά προβλήματα υγείας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και η 6η Υ.Π.Ε. γνωρίζουν το οξύτατο αυτό πρόβλημα και παρόλα αυτά στην τελευταία προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρών δεν υπήρξε ούτε μία θέση παθολόγου!

Σήμερα όμως η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών , καθώς απειλείται η υγεία και η ζωή των νοσηλευόντων, διότι από τις 21.00 και έπειτα δεν θα βρίσκεται εντός του χώρου του Νοσοκομείου και σε καμία από τις 2 κλινικές, ειδικευμένος ιατρός παθολόγος.

Ο Διοικητής της 6ης Υ.Π.Ε. γνωρίζει ότι «το εφημεριακό πρόβλημα της παθολογικής κλινικής του Γ. Ν. Σπάρτης» χρονίζει εξ αιτίας των κενών οργανικών θέσεών του και της παράλειψής του να μεριμνήσει για προκήρυξη των θέσεων. Το εφημεριακό πρόβλημα της παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Σπάρτης δεν προέκυψε από έκτακτες ανάγκες, αλλά είναι διαχρονικό, αποτέλεσμα της διατήρησης κενών των σχετικών οργανικών θέσεων. Επανειλημμένα έχουμε θίξει την επισφάλεια που ενέχει η μετακίνηση των ιατρών, δηλαδή τον κίνδυνο να τρωθεί η υγεία των νοσηλευομένων, αλλά και να κινδυνεύσει η ζωή τους. Πρόκειται για το αδίκημα της έκθεσης. Οι νοσηλευόμενοι έχουν τον θεράποντα ιατρό τους. Οι ιατροί με το «εντέλλονται να εφημερεύσουν », δεν καθίστανται θεράποντες ιατροί των ασθενών του νοσοκομείου, στο οποίο μετακινούνται. Απλά παρουσιάζονται σε αυτό ως σε σκοπιά. Η ιατρική, όμως, δεν ασκείται έτσι. Η ιατρική ασκείται από τους ιατρούς σε ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονται στο τμήμα του νοσοκομείου, στο οποίο υπηρετούν. Γνωρίζουν, έτσι, από την εισαγωγή τον κάθε ασθενή, καταλήγουν συλλογικά, υπό την επιστημονική ευθύνη του Διευθυντή του τμήματος, σε διάγνωση και αγωγή, παρακολουθούν καθημερινά, εάν απέδωσε η όχι η αγωγή, την οποία μπορεί ακόμα και ν’ αλλάξουν.

Η «βάρδια» τους στη Ν.Μ. Σπάρτης είναι χωρίς γνώση της κατάστασης – πορείας της ασθένειας του ασθενούς, πράγμα που εκθέτει σίγουρα σε κίνδυνο και τον ασθενή, αλλά και τον ιατρό, στην περίπτωση που συμβεί το απευκταίο.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει πώς οι μετακινήσεις καταλήγουν με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση και στο κλείσιμο ιατρικών τμημάτων.

Η πλήρης ηθική, επιστημονική και εργασιακή απαξίωση μας, δεν αφήνει καμία άλλη

επιλογή σε πολλούς συναδέλφους πέρα από την παραίτηση για να διαφυλάξουν

στοιχειωδώς την αξιοπρέπεια τους.

–Να σταματήσουν άμεσα οι μετακινήσεις. Δεν αποτελούν την λύση του προβλήματος της

υποστελέχωσης.

-Να δοθεί αύξηση στους μισθούς των υγειονομικών και να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για

την περιφέρεια.

–Να προκηρυχθεί άμεσα το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων και στα 2 νοσοκομεία του νομού μας».

Πηγή: skai.gr

