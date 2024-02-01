Τις 110.000 ευρώ προσεγγίζει η «λεία» εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπραττε ληστείες και κλοπές, στη Θεσσαλονίκη.

Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί (31, 36 και 39 ετών), δύο εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων λήστεψαν δύο επιχειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου κι ένα κοσμηματοπωλείο στην Καλαμαριά, ενώ διέρρηξαν - επίσης - τις εγκαταστάσεις τελωνείου.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες, κατά την αστυνομική έρευνα, τελέστηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του 2021.

Πηγή: skai.gr

