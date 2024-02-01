Λογαριασμός
Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών στην Θεσσαλονίκη – Είχαν διαρρήξει ακόμα και εγκαταστάσεις τελωνείου

Ληστείες και κλοπές διέπραττε η εγκληματική ομάδα, αποκομίζοντας λεία 110.000 ευρώ

ληστής

Τις 110.000 ευρώ προσεγγίζει η «λεία» εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπραττε ληστείες και κλοπές, στη Θεσσαλονίκη.

Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί (31, 36 και 39 ετών), δύο εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων λήστεψαν δύο επιχειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου κι ένα κοσμηματοπωλείο στην Καλαμαριά, ενώ διέρρηξαν - επίσης - τις εγκαταστάσεις τελωνείου.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες, κατά την αστυνομική έρευνα, τελέστηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του 2021.

