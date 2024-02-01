Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ομάδα κουκουλοφόρων που βρίσκονταν στον χώρο του ΑΠΘ επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην πύλη εμπορίου της ΔΕΘ.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ απώθησαν τους κουκουλοφόρους με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Σε επέμβαση στο κτήριο της Πρυτανείας του ΑΠΘ προχώρησε νωρίτερα η ΕΛΑΣ με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ειδικής Αντικατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ).

Δείτε βίντεο:

