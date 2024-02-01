Συνεχίζονται οι καταβολές του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων στις 12 Ιανουαρίου 2024 και των σχετικών διασταυρώσεων που έγιναν από τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, σήμερα, πραγματοποιήθηκαν νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2023 στη Θεσσαλία, αλλά και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη πιστώθηκαν 7.695.577 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, σήμερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καταβλήθηκαν 610.004 ευρώ σε 175 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 1.205.573 ευρώ προς 246 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και πληρωμές ύψους 5.880.000 ευρώ προς 2.671 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 146,9 εκατ. ευρώ προς 43.273 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Η διαδικασία διασταυρώσεων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου, στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νέες καταβολές.

