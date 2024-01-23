Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε 6 άτομα που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στη Λένορμαν, στο Κολωνό, φόρεσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πρόκειται για άντρες ηλικίας 66, 64, 57, 50, 37 και 21 ετών.

Το επεισόδιο συνέβη όταν δυο εκ των κατηγορουμένων κινούμενοι με όχημα επί της οδού Λένορμαν συνεπλάκησαν με άλλα άτομα, με επακόλουθο τη ρίψη πυροβολισμών.

Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι σταθμευμένο στην περιοχή της Αθήνας.

Μέσα βρίσκονταν και οι 6 κατηγορούμενοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Από έρευνα εντός της αποθήκης αλλά και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρας, 3 ρόπαλα και το χρηματικό ποσό των 3.933 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.