Σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ

Τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο Λέχαιο, όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους σε επιχείρηση στο Λουτράκι, συγκρούστηκε με ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ. Δεν υπάρχουν τραυματίες απο τους επιβάτες του λεωφορείου.

Πηγή: korinthostv.gr

