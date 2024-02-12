Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο Λέχαιο, όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους σε επιχείρηση στο Λουτράκι, συγκρούστηκε με ΙΧ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ. Δεν υπάρχουν τραυματίες απο τους επιβάτες του λεωφορείου.
Πηγή: korinthostv.gr
