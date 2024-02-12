Έξι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες (ΕΑΒ, Hydrus, NAFS, SA (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά), Scytalys και Theon Sensors) συμμετείχαν ως εκθέτες - μαζί με τη DEFEA - στη διεθνή έκθεση World Defense Show που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά από 4 έως 8 Φεβρουαρίου, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Τη διοργάνωση του ελληνικού εθνικού περιπτέρου - που τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και της γενικής διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων - ανέλαβε η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, 'Αμυνας και Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, 'Αμυνας και Ασφάλειας και της Εθνικής Ένωσης των Ουκρανικών Αμυντικών Βιομηχανιών (National Association of Ukrainian Defense Industries - NAUDI). Σκοπός του μνημονίου είναι η έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο ενώσεων σε δραστηριότητες και βιομηχανικά προγράμματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους τομείς της άμυνας, αεροδιαστημικής και ασφάλειας.

Μέσω του μνημονίου συνεργασίας οι αμυντικές βιομηχανίες της Ελλάδας και Ουκρανίας, θα μπορέσουν να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργειών, να προβαίνουν σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βιομηχανικών εμπειριών και να αλληλοσυμπληρώνονται σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, οι αμυντικές βιομηχανίες των δύο ενώσεων, θα μπορούν να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασιών για τη σχεδίαση και ανάπτυξη από κοινού, νέων οπλικών συστημάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Ουκρανίας, καθώς και για τη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας το δίκτυο επαφών τους, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.

Στην WDS συμμετείχαν 773 εκθέτες από 75 χώρες, αριθμός αυξημένος κατά 29% σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση, ενώ συνολικά 106.000 άτομα και 441 αποστολές από 116 χώρες επισκέφτηκαν την έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

