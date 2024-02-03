Φίλος του 50χρονου προφυλακισμένου κρεοπώλη που κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπάμπη στο Μεσολόγγι αποδεικνύεται ότι είναι ο 36χρονος που συνελήφθη πριν λίγες ημέρες για διακεκριμμένη αρχαιοκαπηλία.

Οι αρχές ερευνούν αν η σχέση των δύο αντρών συνδέεται με το πολύκροτο έγκλημα, πράγμα που προς το παρόν δεν αποδεικνύεται.

Επίσης, σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη στον ΣΚΑΪ, ο 36χρονος είναι φίλος και με άλλο άνθρωπο από το περιβάλλον του κρεοπώλη, οπότε ίσως να γνωρίζει κάτι για την υπόθεση και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 36χρονος επιχειρούσε να πουλήσει αρχαιότητες μεγάλης αξίας και συνελήφθη στο Μεσολόγγι – μετά από συντονισμένη επιχείρηση- το πρωί της Τετάρτη.

Ακολούθησε έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο στο Μοναστηράκι, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- δεξιό τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης,

- μαρμάρινη κεφαλή παιδιού

- μαρμάρινο τμήμα επιστυλίου αναθηματικού ναΐσκου, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, βρέθηκε χάλκινη εικονιστική κεφαλή του ποιητή Ομήρου, η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ο 36χρονος συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του (κακουργηματικού χαρακτήρα), οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

