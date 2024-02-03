Λογαριασμός
Φίλος του 50χρονου κρεοπώλη ο 36χρονος συλληφθείς για αρχαιοκαπηλία στο Μεσολόγγι 

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη στον ΣΚΑΪ, ο 36χρονος είναι φίλος και με άλλο άνθρωπο από το περιβάλλον του κρεοπώλη, οπότε ίσως να γνωρίζει κάτι για την πολύκροτη δολοφονία του Μπάμπη 

μεσολόγγι τσουκαλης

Φίλος του 50χρονου προφυλακισμένου κρεοπώλη που κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπάμπη στο Μεσολόγγι αποδεικνύεται ότι είναι ο 36χρονος που συνελήφθη πριν λίγες ημέρες για διακεκριμμένη αρχαιοκαπηλία

Οι αρχές ερευνούν αν η σχέση των δύο αντρών συνδέεται με το πολύκροτο έγκλημα, πράγμα που προς το παρόν δεν αποδεικνύεται. 

Επίσης, σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη στον ΣΚΑΪ, ο 36χρονος είναι φίλος και με άλλο άνθρωπο από το περιβάλλον του κρεοπώλη, οπότε ίσως να γνωρίζει κάτι για την υπόθεση και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 36χρονος επιχειρούσε να πουλήσει αρχαιότητες μεγάλης αξίας και συνελήφθη στο Μεσολόγγι – μετά από συντονισμένη επιχείρηση-  το πρωί της Τετάρτη.

Ακολούθησε έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο στο Μοναστηράκι, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- δεξιό τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, 

- μαρμάρινη κεφαλή παιδιού

- μαρμάρινο τμήμα επιστυλίου αναθηματικού ναΐσκου, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, βρέθηκε χάλκινη εικονιστική κεφαλή του ποιητή Ομήρου, η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ο 36χρονος συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του (κακουργηματικού χαρακτήρα), οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

