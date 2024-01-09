Σοκάρουν τα όσα αποκαλύπτει η πρώην σύζυγος του συντρόφου και δράστη της δολοφονίας της 41χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη, κάνει λόγο για χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην ίδια, και για ξυλοδαρμούς ακόμη και μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών που είχαν αποκτήσει στα επτά χρόνια που ήταν μαζί.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, τον είχε καταγγείλει και είχε υποβάλλει και μήνυση εναντίον του.

«Με το που είδα στα κανάλια την υπόθεση με την 41χρονη, ήξερα ότι αυτός την έφαγε... δεν υπολογίζει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά η πρώην σύζυγός του.

Ακούστε την συγκλονιστική μαρτυρία στον Status 107,7:

Η ίδια δήλωσε ότι «ήξερε ότι θα κάνει κακό» και πως «θα φτάσει σε αυτό το σημείο» εξαιτίας των αντιδράσεων του.

Η ίδια με τρεμάμενη φωνή είπε ότι ο φερόμενος γυναικοκτόνος είχε την τάση να εκμεταλλεύεται τις συντρόφους του οικονομικά και χωρίς να διστάζει τις κλέβει, αποσπώντας κοσμήματα και χρήματα.

«Πιστεύω ότι έψαχνε την κατάλληλη ευκαιρία…» είπε η ίδια διευκρινίζοντας πως δεν είχε γνωρίσει προσωπικά, την άτυχη έγκυο.

«Ήξερα πως αυτός την έφαγε, δεν υπολογίζει τίποτα» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ είπε πως όταν έβλεπε τα ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς σταθμούς σκέφτηκε πως θα μπορούσε να είναι στη θέση της.

Σημειώνεται ότι η πρώην σύζυγος με τον φερόμενο γυναικοκτόνο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Σύμφωνα με όσα είπε κακοποιούσε τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά τους, ενώ είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές και είχε καταθέσει μήνυση στον δράστη.

