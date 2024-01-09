Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν τα στοιχεία που το τελευταίο 24ωρο έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον φρικτό θάνατο που βρήκε η 41χρονη Γεωργία από τα χέρια του συντρόφου της και ενός φίλου του στη Θεσσαλονίκη.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, όλα δείχνουν πως η δολοφονία της άτυχης γυναίκας ήταν προσχεδιασμένη με κάθε λεπτομέρεια από τους δυο άντρες.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για ενέδρα θανάτου που έστησαν τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, καθώς όπως προκύπτει από την προανάκριση που είναι σε εξέλιξη η 41χρονη ακολούθησε ανυποψίαστη τον σύντροφο της στο διαμέρισμα του από τις 10:45 - 11:15 τη νύχτα.

Εκεί πρώτος της επιτέθηκε ο 34χρονος φίλος του συντρόφου της, ο οποίος την ακινητοποίησε και τότε -σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές- ανέλαβε δράση ο σύντροφος της, ο οποίος έδεσε τα χέρια της με χειροπέδες, ενώ την φίμωσε για να μην ακούγονται οι κραυγές της άτυχης Γεωργίας.

Κατόπιν δεμένη και φιμωμένη την μετέφεραν στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, όπου και την σκότωσαν με ειδεχθή τρόπο. Συγκεκριμένα, με πολλαπλές μαχαιριές αριστερά και δεξιά της τραχηλικής χώρας.

Οι δυο φερόμενοι ως δράστες είχαν καταστρώσει ένα ακόμη σχέδιο, αυτό της εξαφάνισης της σορού, αλλά και της καταστροφής ιχνών και πειστηρίων που θα έβαζαν στο κάδρο της αστυνομίας.

Αφού έβαλαν το άψυχο σώμα της σε ένα μπαούλο, το μετέφεραν στη περιοχή που τελικά βρέθηκε. Κατόπιν γύρισαν στο διαμέρισμα, όπου καθάρισαν ίχνη και αίματα.

Χαρακτηριστικό είναι όσα είπε στον Skai.gr υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ για τις κινήσεις των δυο δραστών: «Πίστεψαν πως είχαν τελέσει το τέλειο έγκλημα, αλλά τέλειο έγκλημα έπρεπε να ξέρουν πως δεν υπάρχει. Πήραν και πέταξαν πειστήρια του εγκλήματος σε διαφορά σημεία ωστε να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές, αλλά δεν τα κατάφεραν».

Πηγή: skai.gr

