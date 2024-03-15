Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 55χρονος που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε ουζερί στην Μενεμένη, στις αρχές του μήνα, όταν μετά από διαπληκτισμό τραυμάτισε με μαχαίρι τον 65χρονο μάγειρα.

Αφορμή, σύμφωνα με τη δικογραφία, στάθηκε η δυσαρέσκεια του κατηγορούμενου - θαμώνα για την ποιότητα μίας μερίδας κοντοσούβλι που είχε παραγγείλει.

Σε βάρος του 55χρονου, υπηκόου Αλβανίας, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Στην απολογία του, όπως έγινε γνωστό, ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, κι ότι αντέδρασε ενστικτωδώς (πιάνοντας το μαχαίρι από το τραπέζι), όταν του επιτέθηκε ο μάγειρας. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη, τονίζοντας ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με το θύμα (συμπατριώτης του) για να του ζητήσει συγγνώμη.

Το 65χρονο θύμα είχε τραυματιστεί στην κοιλιά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

