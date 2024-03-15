Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 24 και 40 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, διασάλευση της τάξης και παράβαση εντολών Κυβερνήτη.

Πιο αναλυτικά, πριν την απογείωση του αεροσκάφους από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», οι προαναφερόμενοι, παρά τις συνεχείς συστάσεις, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη και από τον τελευταίο κρίθηκε αναγκαία η αποβίβαση τους για την ασφάλεια της πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος κάπνιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ ο 40χρονος αρνείτο να δέσει τη ζώνη ασφαλείας του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.