Θεσσαλονίκη: Προθεσμία πήρε ο 52χρονος που μαχαίρωσε μάγειρα σε ουζερί για μία μερίδα κοντοσούβλι

Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε ο 52χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε στην κοιλιά τον 65χρονο μάγειρα σε ουζερί στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Ο 52χρονος παρουσιάστηκε χθες μαζί με τον δικηγόρο του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου και συνελήφθη. Υπενθυμίζεται πως κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 65χρονο μάγειρα σε ουζερί στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης στην κοιλιά, για μία μερίδα κοντοσούβλι, για την οποία ο κατηγορούμενος έκανε παράπονα.

Μετά το περιστατικό ο 65χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε, ενώ ο 52χρονος είχε διαφύγει και αναζητούνταν από τις αρχές. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πηγή: skai.gr

