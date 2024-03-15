Του Γιάννη Ανυφαντή

Nέα ποινική δικογραφία σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Ax. Καραμανλή διαβιβάστηκε στην Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα στην ολομέλεια ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Θανάσης Μπούρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία απεστάλη από την δικαιοσύνη πριν από 2 ημέρες, στις 13 Μαρτίου και σχηματίστηκε μετά από μήνυση τραυματία – επιζήσαντα του δυστυχήματος. Ο πρώην Υπουργός εγκαλείται για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, με τον τραυματία να εγκαλεί μεταξύ άλλων την ιταλική εταιρεία, Hellenic Train και τον σταθμάρχη.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ζητηθεί συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής εάν υποβληθεί αίτημα από 30 βουλευτές.

Υπενθυμίζεται πως το τελικό πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, που διερευνά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαρτίου, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλαν 64 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

