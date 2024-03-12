Παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές ο 52χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε στην κοιλιά έναν 65χρονο μάγειρα σε ουζερί στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του μήνα ύστερα από μεταξύ τους διαπληκτισμό, με αφορμή μία μερίδα κοντοσούβλι για την οποία ο κατηγορούμενος - θαμώνας του μαγαζιού διατύπωσε παράπονα.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, ο 52χρονος μετέβη το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των δικαστικών αρχών.

Κατόπιν συνελήφθη και κρατείται για να οδηγηθεί αύριο στην ανακρίτρια ενώπιον της οποίας θα απολογηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.