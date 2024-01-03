Θεσσαλονίκη: Πιάνουν τιμόνι σταδιακά οι 150 νέοι οδηγοί του ΟΑΣΘ - Την άνοιξη αναμένονται και τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα έχουν «πιάσει τιμόνι» στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ και οι 150 νέοι οδηγοί, που προσελήφθησαν στον οργανισμό, με στόχο να ενισχύσουν το συγκοινωνιακό έργο στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτοι 75, από τους συνολικά 150, θα αναλάβουν καθήκοντα στις 5 Ιανουαρίου, ενώ από τις 8 του μηνός θα αρχίσουν σταδιακά να εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας και οι υπόλοιποι 75.

Με τους 150 νέους οδηγούς θα δρομολογούνται, σε καθημερινή βάση, περί τα 50 επιπλέον λεωφορεία, που θα ενισχύσουν όλες τις γραμμές, ωστόσο βαρύτητα θα δοθεί στις οκτώ με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Συγκεκριμένα, η βαρύτητα θα δοθεί στις γραμμές 5 (δρομολόγιο Νέα Κρήνη - Βενιζέλου), 6 (Καλαμαριά - Βενιζέλου), 12 (δρομολόγιο ΚΤΕΛ - Κάτω Τούμπα), 14 (Άνω Τούμπα - Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός), 21 (Εύοσμος - Αριστοτέλους), 28 (Τ.Σ. Ευκαρπίας - Σκλαβενίτης - Πανεπιστήμια), 32 (Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους) και 34 (Άνω Ηλιούπολη- Αριστοτέλους).

«Το 2024 αρχίζει ευοίωνα για τον ΟΑΣΘ και για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας και η υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου, παρά το ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, βρήκαν λύσεις και "άναψαν" το πράσινο φως, για να προχωρήσουμε σε προσλήψεις, έπειτα από 12 χρόνια, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στην ενίσχυση και βελτίωση του μεταφορικού έργου» σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης και πρόσθεσε ότι το 2024 θα αποτελέσει συνολικά ένα έτος ορόσημο για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, καθώς την προσεχή άνοιξη αναμένονται στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά ηλεκτρικά λεωφορεία, 110 στον αριθμό, τα οποία θα είναι τα πρώτα καινούρια οχήματα μετά από πολλά χρόνια.

