Ένορκη Διοικητική Εξέταση πρόκειται να διενεργηθεί στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή το 15 μηνών αγοράκι έπειτα από σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του, μετέφεραν το παιδί στις 23:00 της Τρίτης, (2/1/), με υψηλό πυρετό, στην Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου, όπου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε, τέσσερις ώρες αργότερα. Διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με την οποία το μωρό πέθανε από βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού.

Περισσότερα στοιχεία αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων τα οποία θα γίνουν γνωστά σε μερικές ημέρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την ertnews.gr η διοίκηση και η επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, του Νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας, προχωρά στη λήψη μέτρων, λόγω της έξαρσης των λοιμώξεων, του covid-19.

Στην κατεύθυνση αυτή, αναστέλλονται τα επισκεπτήριο σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.

Επιτρέπεται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ένας συνοδός ανά ασθενή και μέχρι 2 συνοδοί στο Παιδιατρικό τμήμα, ενώ, οι συνοδοί θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από την έλευση τους στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

