Άγρια επίθεση πυγμάχου σε υπάλληλο ειρηνοδικείου στη Θεσσαλονίκη

Επίθεση από 29χρονο αλλοδαπό δέχτηκε χθες το πρωί, υπάλληλος ειρηνοδικείου σε πάρκινγκ που βρίσκεται στην περιοχή του δικαστικού μεγάρου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο 29χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες, επαγγελματίας πυγμάχος, επιτέθηκε με γροθιές εναντίον του 49χρονου υπάλληλου του Ειρηνοδικείου, χθες το πρωί σε πάρκινγκ έξω από τα δικαστήρια.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σε βάρος του 30χρονου πυγμάχου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

