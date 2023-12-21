Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα στη Νέα Αρτάκη τα ξημερώματα – Τούμπαρε αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου στην Νέα Αρτάκη καθώς ανετράπη ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ένα ΙΧ επιβατικό όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να περάσει το συρματόπλεγμα που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου και να βρεθεί αναποδογυρισμένο εκτός οδοστρώματος στα τέννις.

Λίγο μετά τις 06:00 το πρωί στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της τροχαίας Χαλκίδας, όπου εντόπισαν μόνο του το όχημα χωρίς επιβάτες, οι οποίοι μετά από αναζητήσεις δεν εντοπίστηκαν ούτε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τα φώτα του οχήματος κατά την άφιξη των αστυνομικών ήταν ακόμη ανοιχτά κάτι που δείχνει ότι το ατύχημα έγινε λίγο πριν την άφιξή τους.

Πηγή: skai.gr

