Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέταξαν στον δρόμο 2.700 ευρώ που έκλεψαν για να γλιτώσουν αλλά τους τσάκωσαν

Τρεις άνδρες διέρρηξαν ψητοπωλείο και αφού εισήλθαν στο εσωτερικό του, αφαίρεσαν από το κατάστημα δύο κυτία που περιείχαν το χρηματικό ποσό των 2.791 ευρώ

περιπολικό

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες ηλικίας 39, 23 και 19 ετών για διάρρηξη και κλοπή σε κατάστημα στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν τα ξημερώματα αστυνομικοί.

Νωρίτερα οι τρεις άνδρες διέρρηξαν ψητοπωλείο και αφού εισήλθαν στο εσωτερικό του, αφαίρεσαν από το κατάστημα δύο κυτία που περιείχαν το χρηματικό ποσό των 2.791 ευρώ.

Έπειτα τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο, ωστόσο εντοπίσθηκαν στην Περιφερειακή Οδό από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν, ενώ αντιλαμβανόμενοι την παρουσία των αστυνομικών απέρριψαν τα αφαιρεθέντα κυτία, τα οποία περισυλλέχθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Πηγή: thestival.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη χρήματα δρόμος διαρρήκτες
