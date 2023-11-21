Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ γα τον «δράκο των Εξαρχείων»: Τρεις καταγγελίες για απόπειρα βιασμού - 13χρονη το ένα θύμα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών πως άγνωστος δράστης αποπειράθηκε να τις βιάσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι επιθέσεις έγιναν 19 και 20 Νοεμβρίου ενώ οι καταγγέλλουσες είναι μια 29χρονη, μια 27χρονη αλλά και μια 13χρονη κοπέλα.

Η απόπειρα βιασμού της 13χρονης έγινε 14:00 το μεσημερι στην οδο Βαλτετσίου και ενώ η ανήλικη πήγαινε στο γυμναστήριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης στο ΑΤ της περιοχής, ο δράστης την έπιασε από τη μέση και προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Η κοπέλα με όση δύναμη είχε κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του παρολίγον βιαστή της.

Οι υπόλοιπες δυο απόπειρες έγιναν πρωινές ώρες περίπου στις 7 στην οδό Ζωοδόχου Πηγής και στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικηταρά.

Ο άγνωστος δράστης επιτέθηκε στις δυο γυναίκες και αφού τους έκλεισε τον στόμα προσπάθησε να τις βιάσει.

Ευτυχώς όμως και οι δυο κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια του, ενώ αμέσως κατήγγειλαν το περιστατικό στο ΑΤ Εξαρχείων.

Σύμφωμα με αποκλειστικές πληροφορίες του Skai.gr και οι τρεις περιέγραψαν τον δράση ως μετρίου αναστήματος, με ανοιχτά μάτια και επιδερμίδα ενώ ανέφεραν πως μίλαγε σπαστά αγγλικά.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη του «δράκου των Εξαρχείων».

Πηγή: skai.gr

