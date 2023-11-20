Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν 12 άτομα για αντιδράσεις στη φοίτηση προσφυγόπουλων σε Δημοτικό Σχολείο τού Ωραιοκάστρου

Αθώοι κρίθηκαν 12 κάτοικοι του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης που κατέστησαν κατηγορούμενοι έπειτα από αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν σε Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, το Φεβρουάριο του 2017, με αφορμή την φοίτηση 9 προσφυγόπουλων στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τούς αθώωσε για τα αδικήματα της υποκίνησης σε πράξεις βίας, με ρατσιστικά κίνητρα, όπως επίσης της παράνομης βίας, της απειλής και της εξύβρισης.

Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια ύστερα από αυτεπάγγελτη προκαταρκτική έρευνα που είχε παραγγείλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών προς το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οι 12 κάτοικοι, που είχαν ανταποκριθεί σε κάλεσμα της αυτοαποκαλούμενης «Πατριωτικής Ένωσης Πολιτών Ωραιοκάστρου», απολογούμενοι ανέφεραν ότι επρόκειτο για συμβολική διαμαρτυρία, με την οποία ήθελαν να εκφράσουν την αντίδρασή τους επειδή «δεν υπήρχε η απαραίτητη υποδομή για την φοίτηση των προσφυγόπουλων στο σχολείο».

Όπως είπαν, δεν εμπόδισαν την είσοδο των παιδιών, μιας κι αυτά εισήλθαν στο σχολείο από διπλανή πόρτα, ενώ η πράξη της εξύβρισης δεν αφορούσε τα προσφυγόπουλα, αλλά επρόκειτο για «αντίδραση σε προηγούμενη εξύβριση» που φέρεται να δέχθηκαν από ομάδα αντιρατσιστικής κίνησης, τα μέλη της οποίας είχαν συγκεντρωθεί στο ίδιο σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.