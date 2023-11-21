Αδιάβατο για τους πεζούς και κυρίως για τα ΑμεΑ είναι το πεζοδρόμιο σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, την Βασιλίσσης Σοφίας.

Οι εικόνες που μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Σωτήρης Μπαρσάκης στην εκπομπή «Σήμερα» είναι απογοητευτικές.

Εργασίες που ξεκίνησαν, για κάποιο λόγο -άγνωστο μέχρι στιγμής- έχουν μείνει στη μέση, ενώ βρίσκονται παρατημένες σακούλες με μπάζα που δυσκολεύουν τη διέλευση των πεζών.

Επίσης λίγο πιο κάτω, το συνεργείο που ανέλαβε το έργο έχει σκεπάσει τη διάβαση των πεζών με μια μεταλλική πλάκα.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει διαρροή υδάτων τα οποία λιμνάζουν με αποτέλεσμα κάθε φορά που οι πεζοί περιμένουν το φανάρι, τα διερχόμενα αυτοκίνητα να τους κάνουν μούσκεμα.

