Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλες καθυστερήσεις των οχημάτων παρατηρούνται και σήμερα, Τρίτη σε πολλούς δρόμους της Αττικής.
Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν:
-στην Αττική Οδό από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηράκλειου,
-στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια,
-στην Νέα Ερυθραία και
-στην Αμφιθέας από την παραλιακή προς την Αχιλλέως
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.