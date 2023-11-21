Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις των οχημάτων παρατηρούνται και σήμερα, Τρίτη σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν:

-στην Αττική Οδό από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηράκλειου,

-στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια,

-στην Νέα Ερυθραία και

-στην Αμφιθέας από την παραλιακή προς την Αχιλλέως

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.