Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό και στην άνοδο του Κηφισού

Αναλυτικά που υπάρχουν καθυστερήσεις στους δρόμους

Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις των οχημάτων παρατηρούνται και σήμερα, Τρίτη σε πολλούς δρόμους της Αττικής. 

Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν:

-στην Αττική Οδό από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηράκλειου,

-στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια,

-στην Νέα Ερυθραία και

-στην Αμφιθέας από την παραλιακή προς την Αχιλλέως

