Δύο γυναίκες έχασαν την ζωή τους και ακόμα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο, που σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Βάρης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από την τρομακτική σύγκρουση έχασαν την ζωή τους δύο κοπέλες, μια 18χρονη και μια 23 ετών. Επιπρόσθετα τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο οδηγοί των οχημάτων, ένας 24χρονος και μια 19χρονη και ακόμα δύο επιβαίνοντες, ένας 24χρονος και ένας αγνώστων στοιχείων.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό των δύο νεκρών γυναικών και ακόμα τριών τραυματισμένων επιβατών.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός 2 τραυματισμένων ανδρών, 2 γυναικών χωρίς αισθήσεις και μιας τραυματισμένης από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στη Βουλιαγμένη Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 24, 2023

Πηγή: skai.gr

