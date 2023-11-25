Μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έλαβαν οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, «αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».

Πηγή: skai.gr

