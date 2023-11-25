Λογαριασμός
Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών

μήνυμα 112

Μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έλαβαν οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες.  

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, «αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών». 

Μήνυμα Θεσσαλονίκη

μήνυμα 112 Πάτρα

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μήνυμα 112 κακοκαιρία Θεσσαλονίκη
