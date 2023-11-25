Ογδόντα πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους άνω των 91 κιλών, αξίας 4.000.000 ευρώ περίπου, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με στοιβαγμένες μπανάνες.

Το εμπορευματοκιβώτιο είχε εκφορτωθεί από πλοίο σημαίας Λιβερίας προερχόμενο από το Εκουαδόρ τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 13-11-23, με νόμιμο φορτίο μπανάνες.

Ο έλεγχος και εντοπισμός των ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14-11-2023 από μικτό κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑΛ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου του Πειραιά, με τη συνδρομή υπαλλήλων του Γ’ Τελωνείου Πειραιά-Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου. Κατά τον ίδιο έλεγχο κατασχέθηκε και μία συσκευή γεωεντοπισμού (GPS tracker).

Η κοινή αυτή επιχείρηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε από τις 19-11-23 έως και τις 22-11-23 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης περαιτέρω έρευνα από στελέχη της ΔΙ.ΔΙ.ΝΑΛ., των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης & Πειραιά και του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, σε επιπλέον δεκαέξι εμπορευματοκιβώτια συνδεόμενα με το αρχικό, με αρνητικά αποτελέσματα.

Στις πολυήμερες αυτές έρευνες συμμετείχαν κατά περίπτωση ομάδες Κ-9 και αυτοκινούμενα οχήματα X-Ray των ανωτέρω Αρχών, καθώς και του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Καβάλας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά, ενώ δείγμα από την κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικής ουσίας ελήφθη από κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους προς εξέταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.