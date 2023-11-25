Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» τα Φαλάσαρνα Κισσάμου: Ζημιές σε θερμοκήπια, ελιές και καταστήματα

Ζημιές σε θερμοκήπια, ελαιόδεντρα αλλά και καταστήματα προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος που «χτύπησε» τα Φαλάσαρνα το πρωί του Σαββάτου. Μιλώντας στο zarpanews.gr, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισάμου, Σπύρος Μαυροδημητράκης επιβεβαίωσε πως ο ανεμοστρόβιλος στο πέρασμά του, έκανε ζημιές σε θερμοκήπια, ελιές αλλά και καταστήματα.

«Έχουν πάθει ζημιές ένα-δυο θερμοκήπια, ένα κατάστημα εστίασης το οποίο τώρα είναι κλειστό αλλά λειτουργεί το καλοκαίρι, έχουν πέσει δέντρα ενώ έχουν κοπεί και στύλοι της ΔΕΗ».

Όπως είπε ο κ. Μαυροδημητράκης, στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ενώ σπεύδουν και συνεργεία του Δήμου Κισάμου.

Την ίδια ώρα, καλλιεργητής της περιοχής, μιλώντας στο zarpanews.gr, υποστήριξε πως «έχουν καταστραφεί περίπου 10 στρέμματα θερμοκήπια και ακούσαμε και για το Ελαφονήσι. Ο ανεμοστρόβιλος ξεπάτωσε και ελαιόδεντρα».

Οι κάτοικοι της περιοχής έμειναν για λίγη ώρα χωρίς ρεύμα, καθώς προκλήθηκαν βλάβες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ωστόσο συνεργεία της υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο και τις αποκαθιστούν.

Όπως είπε στο zarpanews.gr, ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά, Στέλιος Μαναρωλάκης «καταγράφηκαν δυο βλάβες, η μια αφορούσε σε δίκτυο χαμηλής τάσης αλλά τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάστασή τους και το ρεύμα θα επανέλθει άμεσα».

